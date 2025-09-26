Гражданская промышленность приуныла

Объемы выпуска обрабатывающих гражданских производств в январе—июле 2025 года вследствие резкого повышения Банком России ключевой ставки снизились не так сильно, как в аналогичный период 2022 года, но больше, чем в январе—апреле «ковидного» 2020-го, следует из свежего отчета Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Жесткая денежно-кредитная политика спровоцировала превышение процентными платежами компаний их инвестиций в оборудование, а также скачок взаимных неплатежей. В сложившихся условиях долю компаний, рискующих потерять финансовую устойчивость в 2026 году, в центре оценивают в 32,5%. Эти оценки по направлению соответствуют как данным о промпроизводстве, так и ожиданиям обновленного прогноза Минэкономики (резкое замедление роста «в обмен» на достижение целей по инфляции), но усиливают сомнение в успехах развития «экономики предложения».

С начала 2025 года, когда Банк России поднял ключевую ставку до беспрецедентного 21%, физические объемы выпуска обрабатывающих гражданских производств в РФ идут на спад, говорится в отчете аналитиков ЦМАКП. Снижение в период с января по июль — 5,5% по отношению к 2019 году (в расчет не берутся нефтеперерабатывающая отрасль и сектора с доминирующей долей ОПК) — было «несколько слабее», чем после введения санкций и разрыва цепочек поставок в 2022 году (минус 7,3%), но «существенно сильнее», чем в «ковидном» 2020 году (минус 3,7%).

Во втором квартале 2025 года в секторе ускорилось снижение рентабельности и, как отмечают аналитики, показатель практически достиг значений 2020 года, а его разрыв со ставкой по кредитам достиг «абсолютного рекорда». Так, если в середине 2024 года на уплату процентов по кредитам уходило 24% прибыли предприятий выборки, что сопоставимо со значениями 2020 года (для сравнения, в 2019 году доля таких затрат составляла 15%), то в 2025-м — уже 36%. Таким образом, к середине 2025 года объемы платежей компаний по процентам в полтора раза превысили их инвестиции в машины и оборудование, тогда как в докризисный период (за него в отчете принимается 2021 год) ситуация была диаметрально противоположной. В таких условиях спад инвестиций в оборудование, который в 2022 году достиг 17,8% год к году (и к 2024 году сократился до 4,5%), в 2025-м стал снова углубляться — до 7,6%.

Рост ставок спровоцировал и рост кредиторской задолженности перед подрядчиками и поставщиками. Такая статистика, отметим, задокументирована впервые: из-за превышения депозитными ставками инфляции и, как следствие, «штрафных» санкций за просрочку компании стали наращивать кредиторку, накапливая средства на срочных депозитах. Ярче всего подобная динамика прослеживается в сфере обрабатывающей промышленности (без учета нефтепереработки и ВПК): на седьмой месяц после повышения ключевой ставки неплатежи подскочили на 42,4%, немного опустившись спустя два месяца до 37,2% (см. график). Для сравнения, примерно такого же уровня (34,7%) показатель достигал лишь на пятый месяц после введения санкций. При этом, в отличие от 2020 и 2022 годов, сейчас «нет внятных признаков нормализации», отмечают в ЦМАКП. Динамика неплатежей по экономике в целом не столь резка, но также заметна: рост на 15,9% на девятый месяц после введения санкций и на 14% — после начала сверхжесткой ДКП.

В результате финансовое состояние в промышленности ухудшается: доля пострадавших секторов (где ключевые финпоказатели демонстрировали спад или стагнацию на протяжении более 60% периода жесткой ДКП) составила 9,7%, что несколько лучше, чем во время шоков 2020 года (12,8%) и в 2022–2023 годах (16,4%). В количественном выражении соотношение, впрочем, несколько иное: четыре пострадавшие отрасли в 2020-м, десять — в 2022–2023 годах, девять — в 2024–2025 годах. Доля компаний, рискующих потерять финансовую устойчивость вследствие ужесточения ДКП, в 2025 году составляет 23,7%, что ниже показателей 2021 года (26,3%, последствия пандемии), но выше значений 2023-го (20,6%, последствия санкций). Прогноз ЦМАКП на 2026 год — 32,5%.

На днях, напомним, Минэкономики обновило макропрогноз на 2026–2028 годы (см. “Ъ” от 25 сентября): ожидания динамики обработки в нем снижены до роста на 3,1% в 2025 году (с 4,3%), а в 2026-м — до 2,9% (было 3,4%). При этом в логику прогноза вписана необходимость ускоренными темпами вернуть инфляцию к цели, однако в ЦМАКП оценивают потенциальные потери гражданской промышленности значительно выше, что ставит под вопрос и достижение таргета ЦБ. В этом регулятор рассчитывает как раз на рост предложения товаров для населения.

