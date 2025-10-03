Структуры Умара Кремлева вошли в бизнес по производству БАДов

Холдинг Умара Кремлева приобрел доли в компаниях-производителях биодобавок Ipsum, принадлежащих врачу и предпринимателю Александру Дзидзарии. «УНК Холдинг» получил по 50% в ООО «Нутришн Фарм» и ООО «Нутришн Актив».

По данным «СПАРК», выручка «Нутришн Актив» в 2024 году выросла втрое, до 594,8 млн руб. Выручка «Нутришн Фарм» увеличилась в девять раз, до 343,6 млн руб. Александр Дзидзария сообщил «Ъ», что партнерство стратегическое и стороны планируют строительство завода в ОЭЗ «Большой Серпухов» для выхода на рынки ЕАЭС и ОАЭ.

Это не первое вложение структур господина Кремлева в рынок БАДов. Летом 2025 года стало известно о планах инвестировать до 5 млрд руб. в производство биодобавок в фармацевтическом кластере «Алурон». Рынок БАДов в России демонстрирует рост в денежном выражении, чему может способствовать и новый закон, разрешающий врачам назначать биодобавки пациентам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Питательный запас».