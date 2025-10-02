Путин: Россия воюет почти со всеми странами НАТО

Президент Владимир Путин заявил, что Россия воюет практически со всем блоком НАТО и «уверенно себя чувствует». Он напомнил про слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия — это «бумажный тигр»:

«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это бумажный тигр? Что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?»,— сказал господин Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом президент заявил, что «мантра» европейских политиков о том, что Россия готовится напасть на НАТО, — чушь. Он утверждает, РФ никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно.

О чем еще говорил Владимир Путин — в материале «Ъ»