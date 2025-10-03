Суд обязал «Россети» и РЖД улучшить энергоснабжение нефтепровода в Китай

Арбитражный суд Красноярского края постановил «Россетям (MOEX: FEES) Сибирь» и ОАО РЖД в течение 885 дней привести в норму качество электроэнергии для нефтеперекачивающей станции «Мариинская». Решение вынесено по иску «Транснефть-Западная Сибирь».

Проблемы с энергоснабжением НПС, по данным истца, длятся с 2017 года и неоднократно приводили к снижению объемов перекачки нефти в направлении Китая. В 2023 году произошло 24 аварийных отключения. «Россети» винили в нарушениях РЖД из-за роста перевозок, где не отрицали этого, но в ходе судебного дела отказывались от исправления ситуации.

Суд обязал компании в течение года выполнить комплекс технических мероприятий, включая строительство подстанции. За каждый день неисполнения решения с них будет взыскиваться неустойка в 100 тыс. руб. В «Транснефтьэнерго» назвали вердикт прецедентным, так как впервые к ответственности привлекли и потребителя, вносящего искажения в сеть. «Россети» и РЖД планируют обжаловать решение.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сети не выдали качество».