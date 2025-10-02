Проектировщик Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже закончил работы

ООО «Проектный институт уникальных сооружений "Арена"» передал Министерству строительства Воронежской области последний пакет документов по проведенным проектно-изыскательским работам для реконструкции «Центрального стадиона ФК «Факел», что на ул. Студенческая, 17. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным с портала госзакупок, подрядчик уже предоставил проектную документацию по разработке внутренних инженерных систем, входящих в шестой этап (водоснабжение, водоотведение, вентиляция, отопление, кондиционирование, связь автоматизация, электроснабжение и освещение). Идет этап приемки. Общая стоимость контракта составляет 584 млн руб, 512,6 из них уже выплачены исполнителю.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. человек, включая места для маломобильных групп. Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис. Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой, а также подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб. В начале недели регионально правительство опубликовало тендер по поиску подрядчика для сноса стадиона и строительства билетной кассы. Начальная цена тендера составляет 272,22 млн руб..

Ульяна Ларионова