Петербуржец получил 3,5 года колонии за ложные звонки о бомбах на Сенном рынке

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Конака Алиханова к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за ложные сообщения о готовящихся актах терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 октября.

В конце декабря 2023 года Алиханов, находясь рядом с домом 4А по Московскому проспекту, не менее пяти раз звонил по номеру «112» и передавал, что на Сенном рынке готовятся взрывы.

В ходе проверки информации сообщения о якобы заложенных бомбах на рынке не подтвердилась. Аналогичным образом Алиханов пытался «подорвать» Московский Кремль и квартиру в доме 52-2 по улице Оптиков. Свою вину «звонарь» признал в полном объеме.

Андрей Маркелов