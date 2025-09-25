Петербургскому участковому дали девять лет колонии за получение взяток от мигрантов

Суд приговорил экс-участкового по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга к девяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за получение взяток от иностранцев и организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в управлении СКР по северной столице.

Согласно материалам дела, с февраля 2023 по апрель 2024 полицейский получил не менее 115, 5 тыс. рублей в качестве от иностранных граждан за непривлечение их к ответственности за незаконную коммерческую деятельность на Сенном рынке. Помимо этого, с мая 2022 по апрель 2024 года он получил около 300 тыс. рублей за то, что не составлял протоколы на нелегалов.

Бывшего участкового признали виновным в семи эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК), даче взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК), четырех эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), и организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК). Взяткодатели получили четыре и семь с половиной лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывшего инспектора ДПС из Петербурга обвиняют в помощи инсценировщикам аварий.