Электрички на Витебском направлении встали из-за работы правоохранителей
Около шести часов вечера 2 октября петербуржцы пожаловались на массовую задержку пригородных поездов в Шушарах, Купчино и Пушкине. По громкой связи объявили об ограничении движения по техническим причинам на неопределенный срок.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
В пресс-службе Октябрьской железной дороги пояснили, что несколько электричек на участке Шушары — Товарная Витебская задержались из-за работы правоохранительных структур.
После завершения проверки будут приняты все меры, чтобы в скорейший срок восстановить движение. Время ожидания пассажиров тем временем превышает один час.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что последний сбой в движении электричек фиксировали 24 сентября, тогда встало Финляндское направление.