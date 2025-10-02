Электрички на Витебском направлении встали из-за работы правоохранителей

Около шести часов вечера 2 октября петербуржцы пожаловались на массовую задержку пригородных поездов в Шушарах, Купчино и Пушкине. По громкой связи объявили об ограничении движения по техническим причинам на неопределенный срок.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги пояснили, что несколько электричек на участке Шушары — Товарная Витебская задержались из-за работы правоохранительных структур.

После завершения проверки будут приняты все меры, чтобы в скорейший срок восстановить движение. Время ожидания пассажиров тем временем превышает один час.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что последний сбой в движении электричек фиксировали 24 сентября, тогда встало Финляндское направление.

Андрей Маркелов