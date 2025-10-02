Блогера арестовали на восемь суток за домогательства к девушке в Сочи

Центральный районный суд Сочи арестовал блогера на восемь суток за навязчивое приставание к девушке на улице, которое он сам снял на видео и опубликовал в соцсетях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Злоумышленник разместил ролик, где настойчиво пытается познакомиться с прохожей на одной из улиц города. После отказа нарушитель начинает грубо и нецензурно выражаться.

Блогер неоднократно приносил извинения: сначала в следующем опубликованном видео, затем в полиции и в суде. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде ареста.

Мария Удовик