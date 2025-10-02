Медианная ставка аренды квартир в Петербурге выросла на 14,8% за III квартал

За III квартал 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды квартир в Санкт-Петербурге увеличилась на 14,8%, за сентябрь показатель вырос на 3,2%, до 54 тыс. рублей в месяц. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Яндекс Аренда».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Медианная ставка в среднем по городам-миллионникам за III квартал прибавила 11%, за сентябрь — 6,3%. Средний показатель составил 38 тыс. рублей в месяц.

По итогам сентября медианная месячная стоимость долгосрочной аренды студий в Северной столице составила 42 тыс. рублей, однокомнатных — 48 ты. рублей, двухкомнатных — 70 тыс. рублей, трехкомнатных — 96 тыс. рублей.

Предложение сдаваемых квартир в Петербурге за III квартал увеличилось на 19,1%, за сентябрь — на 24,7% к августу. Средний показатель по городам-миллионникам — сокращение на 21,5% за квартал и на 1,6% за сентябрь.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что активность на рынке долгосрочной аренды в Петербурге выросла на 20,1% в августе.

Артемий Чулков