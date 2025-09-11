Активность на рынке долгосрочной аренды в Петербурге выросла на 20,1% в августе

Медианная ставка съемного жилья по всем типам комнатности в Петербурге по итогам августа текущего года составила 52 тыс. рублей. За месяц показатель вырос на 1,9%, сообщили «Ъ-СПб» аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящий момент медианная стоимость долгосрочной аренды студий в городе на Неве находится на уровне 43 тыс. руб., однокомнатных квартир — 45 тыс. руб., двухкомнатных — 70 тыс. руб., трехкомнатных — 100 тыс. рублей.

При этом интерес к объявлениям о сдаче жилья всех типов комнатности в Петербурге увеличился на 20,1% за месяц, а предложение в городе сократилось на 1%.

В целом увеличение медианной ставки долгосрочной аренды в августе отмечалось в 12 российских городах-миллионниках. Наиболее ощутимый рост стоимости был зафиксирован в Перми (+9,9% — до 35 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (+9,1% — до 33 тыс. руб.). В то же время в Москве за месяц наблюдалось небольшое сокращение медианной ставки долгосрочной аренды (-2,8% — до 86 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербург вошел в список городов с низкой доходностью от аренды жилья на сутки.

Андрей Цедрик