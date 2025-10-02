Sunset Piano, Александр Розенбаум, кино и киты

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить концерты на открытом воздухе и в концертных залах, увидеть театральные постановки о любви и цирковые шоу. Любители кино смогут посетить премьеры, среди которых будут хоррор, боевик и детская фантастика. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

В пятницу, 3 октября, на пирсе №330 в поселке Хоста состоится Sunset Piano, вечер фортепианной музыки под открытым небом на фоне морского заката. Программа объединяет популярные мелодии XX века в изысканной аранжировке, полифонические произведения Баха, включая знаменитую «Токкату и фугу ре-минор», а также композиции Пэта Мэтени, переосмысленные через призму неоклассики. Концерт предполагает уютную атмосферу под шум моря, сочетая элементы классики, джаза и современной импровизации.

Стоимость билета — 1500 руб. (0+)

В субботу, 4 октября, в Зимнем театре состоится концерт Александра Розенбаума, одного из наиболее известных исполнителей авторской песни в России. Программа охватывает темы любви к Родине, судьбы соотечественников разных поколений, войны и мира, а также личные лирические произведения. Концерт сочетает музыку и поэзию, создавая дружескую атмосферу общения с публикой.

Стоимость билета — от 8500 руб. (6+)

Что посмотреть в кино

С 3 октября в кинотеатрах «Комсомолец» (Адлер), City Star Олимп, «Кино Море Молл», Сочи, Star Cinema, «Родина» и «Звездный» (Эстосадок) идет премьера фильма «Дракула» Люка Бессона по мотивам готического романа Брэма Стокера. История графа Влада II, потерявшего жену, рассказывает о его бессмертии и долгожданной встрече с возлюбленной спустя 400 лет. Фильм представляет собой хоррор с элементами романтики, где зритель погружается в готическую атмосферу и переживания главного героя.

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

В пятницу, 3 октября, в тех же кинотеатрах можно посмотреть комедийно-фантастический боевик «Мир в огне». Сюжет рассказывает о последствиях мощной солнечной вспышки, уничтожившей восточное полушарие Земли, и приключениях охотника за сокровищами, отправившегося искать «Мону Лизу». Главный герой осознает, что настоящая миссия важнее поиска картины, и сталкивается с непредвиденными трудностями в Европе.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

В пятницу, 3 октября, в кинотеатрах Сочи состоится премьера семейной фантастики «(Не) искусственный интеллект». Главный герой, 17-летний студент-первокурсник Женя, случайно становится пилотом экспериментального робота «Апостол», обладающего собственной волей и разумом. Машина принимает решение сбежать из лаборатории, и Жене предстоит найти с ней общий язык, чтобы вернуться домой. Сюжет сочетает научно-техническую фантастику с элементами приключений и юмора.

Стоимость билета — от 390 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

С пятницы, 3 октября, в Новом театре Сочи идет спектакль «Варшавская мелодия» по мотивам произведения Льва Зорина. Постановка рассказывает историю двух молодых людей, встретившихся в Москве послевоенного времени, которым предстоит пройти через годы испытаний, расстояния и проверку веры в любовь. Герои пытаются сохранить искру тепла в сердце, несмотря на разлуку, а прошлое, живущее в каждом вздохе, создает мост между реальностью и воспоминаниями. Режиссер спектакля — Алена Бабикова, продолжительность — два часа с антрактом.

Стоимость билета — 1900 руб. (12+)

В выходные к 100-летию Майи Михайловны Плисецкой на сцене «Зимнего театра» в Сочи покажут балет Жоржа Бизе «Кармен». Постановка рассказывает о цыганке Кармен и солдате Хозе, их взаимоотношениях и последствиях принятых решений. В спектакле задействованы Кармен — Анна Тихомирова, Хозе — Сергей Купцов, Торреадор — Сергей Скворцов. Балет состоит из двух отделений: Кармен-сюита и гала-концерт с шедеврами мировых балетов. Продолжительность постановки — два часа с одним антрактом, на сцене участвуют двадцать танцоров. Театр-постановщик — Moscow State Ballet.

Стоимость билета — от 2000. (12+)

Куда сходить еще

В субботу, 4 октября, в 16:00 и в воскресенье, 5 октября, в 17:00 в Сочи пройдет «Принц цирк», шоу с акробатическими номерами на манеже и в воздухе, трюками на роликовых коньках, групповой жонглерской работой и выступлениями хищных животных. Программа сопровождается лазерным шоу, световыми и звуковыми эффектами, авторской музыкой и участием попугаев, хаски и маламутов. Кульминация — аттракцион «Один среди львов», где дрессировщик находится в клетке с девятью львами, а весь спектакль дополняет комик, создающий интерактивное взаимодействие со зрителями. Продолжительность — два часа 30 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 1800 руб. (0+)

С 2 по 12 октября в Большом Сочинском дельфинарии проходит программа «Плавание с китами». Гости могут познакомиться с белыми китами Гошей и Глашей в отдельном бассейне, безопасно взаимодействовать с ними и наблюдать их поведение, включая музыкальные «песни», в воде с температурой +25 градусов. Мероприятие рассчитано на семейный отдых и обеспечивает комфортное общение с животными под контролем специалистов.

Стоимость билета — 8000 руб. (0+)

