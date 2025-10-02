КняZz, Distemper, «Квартирник» и «Шерлок Холмс»

В пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. На концертных площадках города выступят современные исполнители. В театрах краевого центра поставят спектакли на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

3 октября в 19:30 в амфитеатре парка Краснодар состоится концерт «Lumisfera. Воспоминания о лете и 3000 свечей». Слушателям обещают знакомые мелодии и популярные ритмы в звучании оркестра.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (6+)

3 октября в 19:00 в Краснодаре в Ice Palace выступит КняZz. Стартовал очередной концертный тур группы, который получил название «Ангел и Демон». Программа будет состоять из лучших песен со всех альбомов группы «КняZz» с упором на новый материал.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

3 октября в 19:00 Sgt. Peppers Bar выступит группа Distemper. Коллектив был основан в 1989 году и играет ска.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

4 октября в 17:00 в филармонии им. Пономаренко состоится открытие 86-го сезона и приуроченный к этому событию эстрадный гала-концерт.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

4 октября в 19:00 в Муниципальном концертном зале выступит Анастасия Сидельникова — известная московская органистка, солистка Московской государственной академической филармонии с 1991 года. Она представит программу «Бах. Гендель. Вечер органной музыки»

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

4 октября в 19:00 в баре ElBarto пройдет «Квартирник» от Арт-платформы «FreeДом». На сцене выступят молодые краснодарские музыканты и поэты.

Вход свободный. (18+)

5 октября в 19:00 в ДК железнодорожников выступят Серафим Бит-Хариби и хор монастыря тринадцати ассирийских отцов. Слушателей ждут древние песнопения на арамейском языке.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (0+)

Какие спектакли посмотреть

3 октября в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького покажут спектакль «Шерлок Холмс» в постановке главного режиссера театра Арсения Фогелева. Зрителей ждет новое прочтение истории знаменитого английского сыщика.

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

3 октября в 19:00 в Одном театре покажут спектакль «Понаехи». Зрителей ждет современная урбанистическая постановка о жизни Краснодара.

Стоимость билетов — 1200 руб. (18+)

4 октября в 17:00 в Музыкальном театре покажут «Девичий переполох». Оперетта пользуется в России большой популярностью, ставилась за рубежом, в 1975 году была экранизирована. В Краснодарском театре оперетты «Девичий переполох» ставили в 1954 и в 1990 году.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

4 октября в 17:00 во Дворце искусств «Премьера» поставят вокально-хореографическую программу «Магия Солнца». Зрителям обещают 400 костюмов и более 20 новых оригинальных танцевальных и вокальных композиций в исполнении расширенного состава артистов балета и солистов Шоу-театра «Премьера».

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

5 октября в 16:00 в Театре драмы им. М. Горького покажут трагедию Уильяма Шекспира «Король Лир». Трагедия короля Лира даст возможность зрителю лучше представить идеи и нравы шекспировской эпохи.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара продолжается показ ленты «Август» — истории об августе 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Удар в спину наступающей армии способен сорвать ее продвижение. Только контрразведчики СМЕРШ могут предотвратить нападение.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

Также в кинотеатрах Краснодара показывают картину «Долгая прогулка». В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трех миль в час, после трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.

Стоимость билетов — от 590 руб. (18+)

Для детей в кинотеатрах показывают «Зверопоезд». Животные оказываются в ловушке на стремительно движущемся поезде. Чтобы избежать гибели, им необходимо проникнуть в кабину машиниста.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

Куда сходить еще

3, 4 и 5 октября с 10:00 в Художественном музее им. Ф. А. Коваленко пройдет экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф. А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р. К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

3 октября (18:00) и 5 октября (20:00) в StandUp Bar Krasnodar состоится Top Stand-up. Опытные комики рассказывают новый и проверенный материал. Начало мероприятия через час после сбора гостей.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

3 октября в 22:00 в Ringo Bar пройдет «НеСовсем Стендап». Полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика нашего клуба будут шутить на темы, предложенные зрителями.

Стоимость билетов — 400 руб. (16+)

