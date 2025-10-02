Журналистку-иноагента Анну Монгайт просят заочно приговорить к восьми годам

Гособвинитель запросил восемь лет колонии общего режима для журналистки телеканала «Дождь» (организация признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Анны Монгайт (признана в России иноагентом). Ее обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, сообщили «РИА Новости» в инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Монгайт (признана в РФ иноагентом) в 2021 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Монгайт (признана в РФ иноагентом) в 2021 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствие установило, что журналистка опубликовала посты с фейками о действиях ВС РФ на Украине. Речь идет о постах об ударах по Спасо-Преображенскому собору в Одессе в 2022 и 2023 годах.

Дело против Анны Монгайт (иноагент) возбудили 18 июля. В августе МВД объявило журналистку в международный розыск, она заочно арестована. Обвиняемая в 2022 году улетела из России в Азербайджан и живет за границей.

Никита Черненко