МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Анну Монгайт

Полиция объявила в международный розыск журналистку телеканала «Дождь» (объявлен иноагентом и нежелательной организацией в РФ) Анну Монгайт (объявлена иноагентом). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Журналистку обвиняют в распространении фейков о ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналистка Анна Монгайт (объявлена иноагентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Журналистка Анна Монгайт (объявлена иноагентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации агентства, журналистку объявили в розыск 6 августа. Из материалов следует, что госпожа Монгайт (иноагент) улетела из России в Азербайджан в 2022 году и проживает за границей. 25 августа Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал ее на два месяца.

О возбуждении уголовного дела в отношении журналистки сообщалось 21 июля. Основанием стали ее посты об ударах по Спасо-Преображенскому собору в Одессе в 2022 и 2023 годах. По инкриминируемой статье (ч. 2 ст. 207.3 УК) ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Никита Черненко