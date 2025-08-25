С Украины вернули восемь мирных жителей из Курской области

Восемь мирных жителей из Курской области накануне вернули с Украины. Как сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, их удерживали с февраля. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, граждане уже прибыли в Курскую область.

Среди освобожденных жители Суджи и Суджанского района в возрасте от 64 до 74 лет. Двоих утром забрали родственники, остальных планируют обеспечить спальными местами, питанием и вещами первой необходимости.

«Всех вернувшихся людей повторно осмотрят врачи, после этого к работе приступят соцработники: помогут с восстановлением документов и оформлением всех положенных выплат, в том числе — президентских по 65 тыс. руб.»,— заключил господин Хинштейн.

Кроме того, накануне в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по схеме 146 на 146 были освобождены двое воронежцев и двое липчан. Это следует из сообщений местных властей. По данным белгородского омбудсмена Жанны Киреевой, среди них есть и жители Белгородской области.

По данным Минобороны на вечер 24 августа, военнослужащие находились в Беларуси, где им оказывали медицинскую помощь. Впоследствии они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.

В конце июля стало известно об освобождении из украинского плена пяти военнослужащих из Черноземья.

Алина Морозова