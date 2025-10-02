В Екатеринбурге будут судить заведующую столовой из-за массового отравления

В Екатеринбурге будут судить заведующую производством столовой школы №178 по делу о массовом отравлении, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) направлено в суд.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствие установило, что в апреле заведующая столовой грубо нарушила санитарные нормы. Пострадавшие, включая детей и работников компании, были госпитализированы с диагнозами острого гастроэнтерита, норовирусной и кишечных инфекций. В ходе следствия обвиняемая, признала вину и раскаялась.

Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное слушание назначено на 13 октября и пройдет в закрытом режиме.

Напомним, в апреле суд на 85 суток приостановил работу компании «Глобусресурс», которая поставляла питание для учеников школы №178. У учеников школы выявили признаки острой кишечной инфекции. По данным свердловского минздрава, отравились 24 ученика и 2 преподавателя. Двое школьников были госпитализированы. По факту происшествия следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что, по данным Россельхознадзора, ООО «Глобусресурс» поставляло мясо в 13 школ Екатеринбурга без ветеринарных документов.

Полина Бабинцева