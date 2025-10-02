Полиция подтвердила гибель напавшего на толпу у синагоги в Манчестере

Нападение на толпу у синагоги в Крампсолле, пригороде Манчестера, унесло жизни двух человек. Нападавшего застрелили полицейские. Об этом сообщила пресс-служба манчестерской полиции.

Около 9:30 по местному времени (11:30 мск) мужчина въехал в толпу у синагоги, а затем бросился на людей с ножом. «На основании сведений, которые у нас есть, контртеррористическое подразделение полиции объявило, что это террористический акт»,— заявил помощник комиссара Лоуренс Тейлор на выступлении, которое транслировал телеканал Sky News. Он добавил, что сотрудники полиции арестовали двух человек.

Свои соболезнования принесли король Великобритании Карл III и премьер-министр Кир Стармер. Господин Стармер также решил досрочно покинуть встречу с представителями ЕС и провести экстренное заседание правительства.