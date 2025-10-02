Карл III выразил соболезнования в связи с нападением на толпу в Манчестере

Король Великобритании Карл III заявил, что вместе с женой был глубоко потрясен и огорчен, когда узнал о нападении на толпу у синагоги в Манчестере, которое произошло «в столь важный день для еврейской общины».

«Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал в этом ужасном инциденте, и мы высоко ценим быстрые действия экстренных служб»,— заявил Карл III (цитата по сайту королевской семьи).

Сегодня около 9:30 по местному времени (11:30 мск) в Крампсолле, пригороде Манчестера, неизвестный въехал в толпу у синагоги, а затем напал на прохожих с ножом. Два человека погибли, подозреваемого в нападении застрелили сотрудники правоохранительных органов, сообщила газета Manchester Evening News.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в X, что потрясен произошедшим. «Тот факт, что это произошло в Йом Кипур, священный день еврейского календаря, делает происходящее еще более ужасающим»,— заявил он. Господин Стармер также решил досрочно покинуть встречу с представителями Евросоюза и провести экстренное заседание правительства.