Кир Стармер досрочно покинет саммит ЕС из-за нападения в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил досрочно покинуть встречу с представителями Евросоюза в Копенгагене из-за нападения неизвестного на людей у синагоги в Манчестере. Кир Стармер проведет экстренное заседание правительства в связи с инцидентом. Об этом сообщает Sky News.

Господин Стармер сказал журналистам, что потрясен случившимся в Манчестере. В соцсети X он написал: «Тот факт, что это произошло в Йом-кипур, священный день еврейского календаря, делает происходящее еще более ужасающим».

Неизвестный напал на людей у синагоги в Крампсолле, пригороде Манчестера, около 9:30 по местному времени (11:30 мск). Он въехал в толпу на автомобиле, а затем набросился на прохожих с ножом. Четыре человека получили ранения. Полиция открыла огонь по преступнику. Мэр Большого Манчестера Энди Берхэм заявил, что нападавший мог быть убит. По данным The Guardian, власти Великобритании рассматривают инцидент как теракт. К расследованию присоединилась служба MI5.