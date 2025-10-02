Транспортная полиция остановила в Ленобласти закладчицу с 200 граммами мефедрона
Сотрудники транспортной полиции СЗФО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Ленобласти остановили автомобиль, за рулем которого находилась 43-летняя петербурженка, сообщает пресс-служба ведомства 2 октября.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При личном досмотре у водителя в присутствии понятых обнаружили в кармане пакет с запрещенным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон массой 200 г. Позже выяснилось, что задержанная работала курьером-закладчиком.
Следствие транспортной полиции возбудило уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигурантке дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инспекторы ДПС нашли у выехавшего на встречную полосу петербуржца 54 свертка с наркотиками.