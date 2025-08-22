Инспекторы ДПС нашли у выехавшего на «встречку» петербуржца 54 свертка с наркотиками

У водителя, которого разыскали, чтобы оштрафовать за выезд на встречную полосу, обнаружили 54 свертка с запрещенным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В среду, 20 августа, полицейские обнаружили видеозапись, на которой уроженец Петербурга на BMW выехал на встречную полосу по Планерной улице, обогнав стоявшие на красный сигнал светофора автомобили. Аналогичное нарушение водитель совершил 5 августа на проспекте Медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и задержали автомобиль. На нарушившего ПДД петербуржца составили протоколы за езду по «встречке» (12.15 КоАП) и проезд на запрещающий сигнал светофора (12.12 КоАП).

После этого полицейские решили проверить VIN-номер машины. Открыв капот, они обнаружили 54 свертка, перемотанных черной изолентой. Сам водитель сообщил, что внутри находится мефедрон. Теперь, если экспертиза подтвердит его слова, петербуржцу грозит уголовное дело по статье о хранении, производстве и сбыте наркотиков в значительном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК).

Артемий Чулков