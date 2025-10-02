Румыния хочет наладить совместное производство беспилотников с Украиной

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что его страна намерена предложить Украине совместное производство беспилотников. Об этом сообщают румынские медиа, включая службу новостей радиостанции Europa FM.

«Украине пришлось срочно заняться инновациями (в этой сфере.— “Ъ”), и они добились в этом успеха. Они среди лидеров в том, что касается производства дронов»,— заявил министр. По его словам, стороны должны подписать меморандум о взаимопонимании, а затем будет создано соответствующее СП. Министр не стал вдаваться в подробности возможного соглашения и не назвал компании, которые могут стать участниками СП с обеих сторон.

Заявление министра обороны Румынии было сделано в то самое время, когда в прессе начали появляться сообщения об усилении активности западных компаний и инвесторов США на Украине. В частности, The Guardian информировала, что основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс хочет приобрести украинские компании, занимающиеся производством БПЛА и разработкой технологий для них.

Андрей Келекеев