Российские туристы обратились в посольство РФ в Мадагаскаре из-за протестов

Российские туристы обратились за консультацией в посольство России в Мадагаскаре из-за протестов на острове. Пресс-секретарь российского диппредставительства в Антананариву Эдгар Хохлов сообщил, что посольство помогает им купить обратные билеты и лекарства.

«Российские туристы на острове есть, ряд из них обратились к нам. <...> В стране чрезвычайной ситуации нет, наблюдаются тенденции к нормализации обстановки»,— сказал господин Хохлов ТАСС.

Протесты начались на Мадагаскаре на прошлой неделе. Жители острова выступали против длительных отключений электроэнергии и воды, затем начали требовать отставки правительства. Митинг перешел в беспорядки: часть протестующих громила магазины и банки, устраивала поджоги. 22 человека погибли, около 100 — ранены. 29 сентября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства, но протесты продолжились. Российское диппредставительство предупредило россиян о нестабильной обстановке на острове и посоветовало отложить поездки на Мадагаскар.

Подробнее о ситуации на Мадагаскаре — в материале «Ъ» «Островитяне не стали молчать».