Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки на Мадагаскар

Посольство РФ на Мадагаскаре предупредило россиян о нестабильной обстановке на острове. Гражданам России, которые планируют посещение африканской страны, посоветовали воздержаться от визита, передает ТАСС.

Россиянам, которые уже находятся на острове рекомендовали избегать мест массового скопления людей и соблюдать осторожность.

По данным посольства, несмотря на то что в столице Антананариву и других крупных городах страны продолжаются протестные акции, органам правопорядка удалось взять ситуацию под контроль. «Разгул грабежей и беспорядков практически сошел на нет»,— пояснили в российском диппредставительстве.

Посольство РФ также обратило внимание на данные о жертвах во время протестных акций. «Действительно, официально МИД Мадагаскара опроверг информацию о 22 погибших, однако они есть, как и большое число раненых»,— заявили российские дипломаты. Озвучить реальные цифры они затруднились.

Волнения начались на Мадагаскаре на прошлой неделе. Жители острова протестовали против длительных отключений электроэнергии и воды. Митинг перешел в бунт: часть протестующих громила магазины и банки, устраивала поджоги. Горели, в том числе, жилые кварталы, радиостанция RFI сообщала о взрывах. 29 сентября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства.

Подробнее о проблемах на Мадагаскаре — в материале «Ъ» «Островитяне не стали молчать».