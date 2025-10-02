Сочи направит 685 млн рублей на образование, культуру и дороги

Депутаты городского собрания Сочи единогласно утвердили увеличение расходной части бюджета этого года на 685 млн руб. Средства будут направлены на проекты в сферах образования, культуры и дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Внеочередная сессия городского собрания началась с церемонии вручения удостоверений и нагрудных знаков новым депутатам. В работе сессии участвовали глава города Андрей Прошунин, председатель городского собрания Виктор Филонов, а также вице-мэры, отвечающие за внутреннюю политику, социальную защиту, культуру, образование и земельно-имущественные отношения.

Депутаты утвердили руководителей территориальных депутатских групп во всех внутригородских районах. Заместитель председателя ГСС Темур Эйнатов получил знак «За вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи», а председатель Адлерской группы Сос Мартиросян — знак «Почетный доброволец Краснодарского края».

Сессия рассмотрела 11 ключевых вопросов, направленных на социально-экономическое развитие города. Глава Сочи подчеркнул, что корректировка бюджета ускорит решение актуальных задач, включая обеспечение безопасности учреждений культуры и улучшение транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, депутаты поддержали социальные инициативы, среди которых предоставление нежилых помещений для управления по опеке и попечительству в Лазаревском районе, а также субсидии на бесплатное горячее питание в школах с 2026 года.

Мария Удовик