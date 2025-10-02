Губернатор Вячеслав Федорищев пришел на заседание самарской гордумы без галстука

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев посетил первое заседание Самарской городской думы восьмого созыва, не надев галстук. Сам губернатор уделяет особое внимание внешнему виду подчиненных. Во вторник, 30 сентября, в ходе расширенного заседания облправительства, которое Вячеслав Федорищев проводил по ВКС, критике со стороны главы региона подвергся зампред правительства Виталий Шабалатов, пришедший на мероприятие без галстука. Губернатор посоветовал подчиненному больше не забывать этот элемент одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Сегодня же на заседание гордумы Самары глава региона пришел в бордово-малиновой водолазке, надев сверху пиджак. Обращаясь к депутатам, губернатор отметил, что Самара осталась «между 90-ми и нулевыми», посоветовав «не стесняться учиться у лучших, съездить в Нижний Новгород и в Казань».

За три часа до начала заседания гордумы Самары, согласно официальному MAX-каналу губернатора, он провел совещание по подготовке региона к зимнему отопительному сезону. На нем Вячеслав Федорищев был одет в деловой костюм и галстук.

Евгений Чернов