Губернатор Самарской области Федорищев увидел в Самаре «девяностые»

В четверг, 2 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время заседания самарской городской думы восьмого созыва отметил, что Самара осталась «между 90-ми и нулевыми».

«Стоит съездить к нашим соседям, мы не стесняемся учиться у лучших. Съездить в Нижний Новгород, в Казань. И понять, что у нас с администрацией города очень много работы. Россия уже шагнула вперед, а мы остались где-то между 90-ми и нулевыми по очень многим вопросам. Опыт города, городские пространства, содержание дорог, принципы, по которым развивается коммунальное хозяйство, тарифообразование, управляющие компании. Можно перечислять очень долго. Хотелось бы увидеть предметно-конкретную работу. Иногда законодательные органы, городские, областные называют цирком. Я предлагаю цирк отменить сразу же», — заявил Вячеслав Федорищев.

Сегодня председателем гордумы Самары был избран Сергей Рязанов, представитель «Единой России».

Руфия Кутляева