В пригороде Манчестера неизвестный напал с ножом на людей у синагоги
В Крампсолле, пригороде Манчестера, неизвестный въехал в толпу у синагоги, а затем напал на прохожих с ножом. Ранения получили четыре человека. Полицейские открыли огонь, ранив нападавшего, сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.
Энди Берхэм, мэр Большого Манчестера, куда входит Крампсолл, сообщил, что, возможно, преступник убит. Господин Берхэм призвал людей держаться подальше от места нападения.
Полиция получила звонок об инциденте в 9:31 по местному времени (11:31 мск). Огонь по нападавшему открыли огонь в 9:38 (11:38 мск). Власти рассматривают нападение как теракт. К расследованию подключились контртеррористическая полиция и MI5. Устанавливается личность нападавшего и мотивы преступления.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что потрясен произошедшим. «Тот факт, что это произошло в Йом-кипур, священный день еврейского календаря, делает происходящее еще более ужасающим», — написал он в соцсети X.