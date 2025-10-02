В пригороде Манчестера неизвестный напал с ножом на людей у синагоги

В Крампсолле, пригороде Манчестера, неизвестный въехал в толпу у синагоги, а затем напал на прохожих с ножом. Ранения получили четыре человека. Полицейские открыли огонь, ранив нападавшего, сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Temilade Adelaja / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Temilade Adelaja / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Энди Берхэм, мэр Большого Манчестера, куда входит Крампсолл, сообщил, что, возможно, преступник убит. Господин Берхэм призвал людей держаться подальше от места нападения.

Полиция получила звонок об инциденте в 9:31 по местному времени (11:31 мск). Огонь по нападавшему открыли огонь в 9:38 (11:38 мск). Власти рассматривают нападение как теракт. К расследованию подключились контртеррористическая полиция и MI5. Устанавливается личность нападавшего и мотивы преступления.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что потрясен произошедшим. «Тот факт, что это произошло в Йом-кипур, священный день еврейского календаря, делает происходящее еще более ужасающим», — написал он в соцсети X.