Петербурженка погибла в ночном пожаре на Варшавской

В ночь с 1 на 2 октября в результате пожара в доме на Варшавской улице погибла жительница Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС

В 3:32 в четверг, 2 октября, спасателям поступил сигнал о возгорании по адресу: Варшавская улица, 41 к. 1. В трехкомнатной квартире горела комната площадью 16 кв. м.

Потушить пожар удалось к 5:00, было задействовано четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

