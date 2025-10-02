Суд ужесточил наказание виновным в массовом отравлении шаурмой в курском Льгове

Курский областной суд изменил наказание фигурантам уголовного дела о гибели 22-летней девушки и массовом отравлении после употребления шаурмы в городе Льгове. Всего было известно о 20 пострадавших. Решение первой инстанции обжаловали прокурор, владелец заведения Мансуршох Фаезов и повара Парвиз Алимардонзода и Шахриер Файезов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как и Льговский райсуд, апелляционная инстанция признала четырех человек виновными в производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшими смерть человека по неосторожности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Мансуршох Фаезов получил в качестве наказания четыре года и девять месяцев колонии общего режима (ранее — четыре года). Также он обязан выплатить штраф в 300 тыс. руб. Шахриера Файезова и Парвиза Алимардонзода приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима каждого (ранее — к двум с половиной годам). Повару Дилбар Санговой назначили три года и три месяца условного лишения свободы (ранее — два с половиной года) с испытательным сроком в два с половиной года.

Помимо этого, осужденным оставили без изменения запрет на осуществление профессиональной деятельности в сфере общественного питания. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

На апелляционное рассмотрение уголовное дело поступило в конце июля.

Кабира Гасанова