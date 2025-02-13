Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шаурмой в курском Льгове

Льговский райсуд Курской области вынес приговор по делу о массовом отравлении шаурмой осенью 2023 года. Четырех человек признали виновными в производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшими смерть человека по неосторожности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Троим из них назначили от 2,5 до 4 лет реального лишения свободы, одной фигурантке — условный срок. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

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Самое серьезное наказание получил индивидуальный предприниматель (ИП) и владелец заведения Мансуршох Фаезов — четыре года колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. Самое мягкое наказание назначили повару Дилбар Санговой — 2,5 года условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Еще два повара — Шахриер Файезов и Парвиз Алимардонзода — получили по 2,5 года колонии общего режима.

Также всем осужденным запретили два года заниматься деятельностью рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи. Кроме того, удовлетворены гражданские иски девяти потерпевших на 1,3 млн руб. в сумме.

Уголовное дело рассматривалось в суде с сентября 2024 года. Никто из подсудимых вину не признал.

Как установил суд, в сентябре 2023 года более 20 человек (по данным облпрокуратуры, 25) отравились шаурмой в заведении «Шаурма на Гагарина», которое работало через ИП Мансуршох Фаезов. Одна из пострадавших — 22-летняя девушка — скончалась от инфекционно-токсического шока. После этого региональный СКР возбудил уголовное дело. Из материалов дела следует, что предприниматель и три сотрудника точки работали с нарушением санэпидтребований.

Алина Морозова