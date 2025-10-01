В Ленинградской области похоронили сыгравшего в фильме «Три плюс два» Геннадия Нилова

В городе Приозерск Ленинградской области прошла церемония прощания с актером Геннадием Ниловым, сыгравшим в картине «Три плюс два» Генриха Оганесяна. Об этом ТАСС сообщили в петербургском отделении Союза кинематографистов России.

Прощание состоялось в центральном зале городской ритуальной службы. Среди пришедших проститься — сын актер Алексей Нилов, а также депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга актриса Анастасия Мельникова.

Геннадий Нилов умер 29 сентября в возрасте 88 лет. В 1959 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм», где проработал более 30 лет.

Полина Мотызлевская