В Сочи задержали приезжего за разбойное нападение с ножом

В Сочи полиция задержала 22-летнего приезжего, который напал с ножом на прохожего на улице Островского и похитил у него сумку с документами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 5 часов утра. Молодой человек угрожал жертве ножом и отобрал у нее сумку.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего и задержали его. При задержании злоумышленник сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у него похищенную сумку и нож.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Задержанному грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик