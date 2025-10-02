При нападении на синагогу в Манчестере погибли два человека

Напавший на синагогу в Манчестере был застрелен полицейскими. В результате нападения погибли два человека. Еще трое пострадали, их состояние оценивается как тяжелое, передает газета Manchester Evening News со ссылкой на полицию.

По данным газеты, подозреваемому не удалось попасть в здание. Его застрелили, потому что у него при себе якобы «было устройство или устройства». Неизвестно, о каких устройствах идет речь, а также были ли они в рабочем состоянии. В связи с этим на место ЧП также прибыли саперы. Мотивы нападавшего пока не установлены.

Инцидент случился в Крампсолле. Неизвестный въехал в толпу у синагоги, а затем напал на прохожих с ножом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренное заседание правительства в связи с ЧП. По всей стране усилили охрану синагог.