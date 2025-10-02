За сутки ВСУ ударили по восьми белгородским муниципалитетам; есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. Российские власти зафиксировали применение как минимум 152 БПЛА и 58 боеприпасов. В итоге пострадали три человека. Разрушения получили девять частных домов и 12 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Алексеевский округ подвергся атакам шести беспилотников. От падения обломков одного из них загорелась сухая трава — пожарные расчеты ликвидировали возгорание.

В Белгородском районе по селам Нечаевка и Ровенек выпустили три дрона, один из которых уничтожили. В селе Нечаевка при ударе БПЛА пострадал частный дом. В поселке Разумное при ликвидации дронов были повреждены девять автомобилей, два из которых уничтожены огнем.

В Валуйском округе были атакованы город Валуйки, села Борки, Долгое, Насоново, Солоти, Тимоново, Яблоново, хутора Жердевка и Леоновка. По ним выпустили десять БПЛА, семь из которых сбиты. В городе Валуйки поврежден ангар на территории личного подсобного хозяйства, в селе Долгом и на хуторе Леоновка пострадали по одному частному дому.

В Волоконовском районе села Борисовка, Коновалово и Тишанка подверглись атакам одного боеприпаса и пяти БПЛА. В селе Коновалове повреждены два объекта инфраструктуры, частный дом и хозпостройка, в селе Тишанка — административное здание и два частных дома.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Антоновка, Безымено, Дунайка, Козинка, Пороз, Почаево, Смородино и Сподарюшино обстреляли 14 раз с применением 41 боеприпаса. Также по населенным пунктам выпустили 21 беспилотник. В селе Козинка от ударов дронов по автомобилю ранены два человека. Первый пострадавший госпитализирован, второго отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждено транспортное средство. В селе Антоновка пострадал легковой автомобиль.

В Красногвардейском районе село Кулешовка атаковано одним БПЛА. В итоге повреждены два ангара, один из которых загорелся. Сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда ликвидировали огонь. Пострадали пять единиц техники.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Красная Яруга, села Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись трем обстрелам с применением 16 боеприпасов и атакам девяти беспилотников, два из которых уничтожены. В поселке Задорожный после падения дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Ему оказали необходимую медпомощь, он продолжает лечение амбулаторно. Транспортное средство уничтожено огнем.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 97 БПЛА, 95 из которых были сбиты системой ПВО. В селе Муром огнем уничтожены три частных дома.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области получил ранения один человек. Также были повреждены девять частных домов и четыре автомобиля.

Кабира Гасанова