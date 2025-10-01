Двое белгородцев пострадали при атаке беспилотников ВСУ

Село Козинка Белгородской области подверглось атаке вооруженных сил Украины. Удары FPV-дронов пришлись по автомобилю. В результате два человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мирная жительница получила осколочное ранение спины, а второй пострадавший — осколочное ранение правой руки. Их доставили в Грайворонскую центральную райбольницу. После оказания медпомощи пациентов переведут в горбольницу №2 в облцентре.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 112 беспилотников и 19 боеприпасов. В результате пострадал один мирный житель.

Мария Свиридова