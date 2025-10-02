Жители Кубани получат 3 млн рублей за контракт с Минобороны

Жители Краснодарского края, которые заключат контракт с Минобороны России до 31 октября 2025 года, получат суммарные выплаты в размере 3 млн руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее по решению главы края размер краевой выплаты при заключении контракта увеличили до 2,1 млн руб. вместо 1,5 млн руб. Теперь участники специальной военной операции, подписавшие договор с военным ведомством, получат дополнительные средства.

Общая сумма складывается из нескольких источников: 2,1 млн руб. — по решению губернатора, 500 тыс. руб. — единовременная выплата от муниципальных образований Кубани и 400 тыс. руб. — федеральная поддержка для заключивших контракт.

В Краснодарском крае продолжается целевой набор в спецподразделения операторов БПЛА. Жителям региона до 35 лет, уверенно владеющим компьютером, доступны все действующие меры поддержки участников спецоперации.

Елизавета Ершова