Трое жителей села в Дагестане получили ранения во время перестрелки

В дагестанском селе Унцукуль произошла перестрелка, в результате которой три человека получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Стрельба произошла неподалеку от школы №1. «РИА Новости» со ссылкой на замглавы района отмечает, что ранены были трое взрослых мужчин.

Как следует из сообщения РЕН ТВ, как минимум один человек был вооружен травматическим пистолетом. Телеканал сообщает, что поводом для стрельбы послужил некий неразрешенный конфликт. Всего в нем участвовали пятеро мужчин. Раненые были доставлены в центральную районную больницу. Telegram-канал Baza сообщает, что им требуется переливание крови.

Издание «Осторожно Media» связалось с дирекцией школы №1, возле которой произошла перестрелка. В администрации учебного заявления сообщили, что «на соседней улице» случилась «потасовка между мужчинами», «в школе все нормально, учебный процесс продолжается».