Приднестровье ввело режим экономии газа из-за сбоя в поставках

В Приднестровье вводят режим экономии газа на полторы недели. Решение принято из-за сбоя в поставках топлива, которое оплачивается за счет финансовой помощи от России. Об этом рассказал министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник.

Он заверил, что «для людей в этот период ничего не изменится». В приоритетном порядке будет производство электроэнергии для населения, на бытовые и гуманитарные нужды, уточнил господин Оболоник. По истечении полутора недель все потребители Приднестровья будут обеспечены газом «в нормальном режиме». «Я имею ввиду и промышленных потребителей, и коммерческих, и работу в сфере теплоэнергетики в том порядке, который установлен для начала отопительного сезона»,— добавил министр.

По словам Сергея Оболоника, Россия «делает все, чтобы Приднестровье встретило зиму с необходимым объемом газа». Он объяснил, что проблемы, вызывающие «разрывы» в финансовом потоке помощи, возникают из-за «достаточно сложного механизма реализации и большого количества участников».

Газ в Приднестровье поставляли через территорию Украины. С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки по окончании транзитного контракта. Российская компания сослалась в своем решении на неурегулированные долги своей «дочки» («Молдовагаза»), распределявшей энергоресурсы в непризнанную республику. В Приднестровье ввели режим ЧС из-за остановки поставок российского газа.

