Росприроднадзор через суд требует с липецкого ООО «Черкизово-Свиноводство» 2 млн

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к липецкому ООО «Черкизово-Свиноводство» (входит в группу «Черкизово» семьи Михайловых) с требованием выплатить 2 млн руб. за добычу подземных вод без лицензии. В эту сумму оценен вред недрам. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление принято к производству. Заседание по делу назначено на 18 ноября.

По данным Росприроднадзора, в середине июля ООО «Черкизово-Свиноводство» направляли претензию о взыскании ущерба в размере 9,1 млн руб. в связи с двумя нарушениями законодательства. Так, с января по июль 2023-го компания нанесла вред на 2 млн руб. Кучугуровскому месторождению в Нижнедевицком районе Воронежской области вследствие добычи подземных вод без лицензии. Также с 2021 по 2022 год «Черкизово-Свиноводство» пользовалось недрами, хотя не имело на это права. Сумму вреда по этому случаю оценили в 7,2 млн руб. Ведомство заявляло, что при отказе компании компенсировать ущерб обратится в суд. В итоге исковое заявление было подано только по факту первого нарушения.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Черкизово-Свиноводство» зарегистрировано в августе 2014 года в Липецкой области. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 325,3 млн руб. Гендиректор — Игорь Рязанов. Учредителем выступает подконтрольное ПАО «Группа "Черкизово"» столичное ООО «АПК "Михайловский"». «Черкизово-Свиноводство» завершило 2024 год с выручкой 40 млрд руб. и чистой прибылью 7,7 млрд руб.

В конце июля Росприроднадзор потребовал взыскать с «Белгородских молочных ферм» 10 млн руб. за добычу подземных вод без лицензии. В начале августа управление подало к компании второй иск на 11,5 млн. Как указано в картотеке арбитражных дел, причиной обращения являлось самовольное пользование недрами. В конце сентября Арбитражный суд Белгородской области частично удовлетворил требования Росприроднадзора по второму делу и постановил взыскать с компании 2,9 млн руб. Заседание по первому иску состоится 16 октября.

