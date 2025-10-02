Давшего взятку главе МЧС по Кабардино-Балкарии Надежину арестовали

Басманный районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 30 суток бизнесмена Анзора Ногмова. Его обвиняют в даче взятки главе управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаилу Надежину. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Бизнесмен дал господину Надежину 2 млн руб. за подписание документов о пожарной безопасности. При этом МЧС не проводило проверку. Также генерал МЧС за деньги согласовал договоры на обслуживание предприятий ведомством, но проверки МЧС на самом деле не проводились.

30 сентября стало известно о задержании Михаила Надежина, сотрудники МВД также провели обыски в его доме. Ранее господина Надежина отправили под стражу. По инкриминируемой статье (ч. 6 ст. 290 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Никита Черненко