Цена на нефть Brent упала ниже $65 за баррель впервые с начала лета

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже $65 за баррель впервые с 6 июня. Это следует из данных Investing.com.

Во время торгов 2 октября цена падала до $64,81. По состоянию на 18:38 мск стоимость составляла $65,05 (-0,38%).

Цена падает четвертый день подряд из-за опасений по поводу переизбытка предложения на рынке, пишет Reuters. Неопределенность усилилась из-за приостановки работы правительства США.

Восемь стран ОПЕК+ договорились нарастить в октябре добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки к уровню сентября. Квота России без учета компенсации перепроизводства была увеличена с 9,44 млн б/с до 9,49 млн б/с.