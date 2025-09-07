«Восьмерка» ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+ согласовали решение нарастить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню сентября). Об этом в ОПЕК сообщили по итогам встречи «восьмерки». Решение принято в связи с «благоприятными фундаментальными показателями рынка» и «стабильными перспективами мировой экономики».

«Решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, — сказано в сообщении, — по сравнению с заявленными в апреле 2023 года 1,65 млн баррелей в сутки».

Россия сможет нарастить добычу на 42 тыс. баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что Москва в полном объеме выполняет условия сделки ОПЕК+. По его словам, это позволяет российской нефтяной отрасли не только «обеспечивать рост добычи», но и «положительно сказывается на нашей экономике» (цитата по ТАСС).

По данным ОПЕК, Саудовская Аравия также может нарастить добычу на 42 тыс. баррелей в сутки, Ирак - на 17 тыс., ОАЭ - на 12 тыс. Кувейт сможет увеличить суточную добычу на 11 тыс. баррелей, Казахстан - на 6 тыс., Алжир - на 4 тыс., Оман - на 3 тыс.