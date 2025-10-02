Бой по системе «весна—осень»

4 октября российский боец Магомед Анкалаев будет защищать титул чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в полутяжелом весе (до 93 кг) в поединке против соперника, у которого этот титул отнял в марте, одержав победу в довольно неожиданном стиле. Бразилец Алекс Перейра, впрочем, утверждает, что осенью будет выглядеть гораздо лучше, чем выглядел весной. А вдохновлять его может собственный болезненный опыт проигрыша оппоненту в матче-реванше за чемпионское звание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Анкалаев (справа) в первом поединке против Алекса Перейры победил бразильца на его территории — в стойке

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Магомед Анкалаев (справа) в первом поединке против Алекса Перейры победил бразильца на его территории — в стойке

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Поединок, который состоится в субботу в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena,— продолжение очень увлекательной и, можно сказать, парадоксальной истории. Алекс Перейра, тогда чемпион UFC, и Магомед Анкалаев, еще претендент, впервые пересеклись в этом же престижном зале в марте. А прогнозы на исход их противостояния были наполнены вполне простительными стереотипами. Бразилец, шикарный кикбоксер, конечно, будет искать счастье в беспощадном размене ударами, Анкалаев, как любой дагестанец, конечно, будет переводить оппонента в партер. И тут уж чей могучий козырь окажется сильнее.

Но реальность преподнесла большущий сюрприз. Алекс Перейра пресек все попытки тейкдаунов со стороны Магомеда Анкалаева — а их была целая дюжина. Но тот факт, что фактически весь бой — все пять раундов — формально прошел в стойке на территории бразильца, никак ему, как ни странно, не помог.

В перестрелке ногами и руками Анкалаев был ничуть не слабее, а отсутствие тейкдаунов успешно компенсировал контролем Перейры у сетки октагона, периодически полностью обездвиживая его.

В общем, для чемпиона бой превратился в сплошную пытку, венцом которой стало объявление счета на судейских картах. Анкалаеву отдали победу все три арбитра, хотя двое — с минимальным перевесом, просто кричавшим о том, что неплохо бы устроить реванш.

А перед ним всех, кто любит смешанные единоборства, разумеется, терзают сложные вопросы. Ну, например, насчет того, сможет ли Алекс Перейра, учитывая, в какую глубокую лужу сел в марте со всеми своими заготовками, перестроиться, придумать, чем удивить такого соперника? Или насчет того, насколько Перейра преувеличивал, когда недавно, демонстрируя уверенность в благополучном исходе второго поединка, рассказывал, что в марте дрался «на 40 процентов» своих возможностей. Про то, что у него была травма руки, на самом деле говорили и не входящие в его команду люди — скажем, известный комментатор Джо Роган. Но сомнительно, чтобы дискомфорт был таким жутким. А если вдруг правда все дело в нем?

Есть вопросы и по поводу Магомеда Анкалаева. Допустим, не было освещающих MMA медиаресурсов, не обративших внимание на то, как много в последние дни он рассуждал о будущем, но не о самом ближайшем, субботнем, а о более отдаленном, о следующем сопернике, признаваясь, что хотел бы, чтобы им стал новозеландец Карлос Ульберг, раз так эффектно разделался в прошлый уикенд с американцем Домиником Рейесом. То есть он как бы даже не рассматривал вариант с проблемами в поединке с Алексом Перейрой, который в свои 38 лет, на взгляд россиянина, «чересчур стар», чтобы меняться, адаптироваться, играть не по тем нотам, по которым привык играть. А так внешне беспечно относиться к матчу-реваншу, по идее, нехороший признак. Хотя, может, в действительности все и не так, как на словах. А слова — просто для того, чтобы подогреть атмосферу, потроллить тех, кто болеет против Анкалаева.

И мнения по поводу того, чьи шансы выше, у профессионалов со звездным статусом, подчеркивая неопределенность расклада, разделились, кажется, примерно поровну. Южноафриканский средневес Дрикус дю Плесси предположил, что разбуженная мартовским поражением злость на самого себя сослужит добрую службу Перейре, который включится на полную и уже не будет таким «ватным» и осторожным. Австралийский полулегковес Александр Волкановски убежден, что исключительная надежность Анкалаева, который стреножит кого угодно,— гарантия его успеха.

Наконец, есть любопытный вопрос, связанный с тем, что вообще происходит в таких ситуациях, как та, в которой очутились Алекс Перейра и Магомед Анкалаев. А она все же довольно особенная. Матч-реванш двух оспаривающих чемпионский титул бойцов, который проходит именно сразу после первого их боя, без «промежуточных» выступлений, в период, когда эмоции и воспоминания, касающиеся предыдущего столкновения, еще безумно свежи,— это редкая в UFC штука. Если брать отрезок в минувшие четверть века, то есть с того момента, когда промоушен превратился в четко структурированную организацию с детально проработанными регламентами, таких матчей было всего-то шестнадцать. И поразительный факт: в двенадцати из них тот, кто завладел чемпионским титулом, снова взял верх. Статистика буквально настаивает на том, что отыграться невероятно трудно.

И в то же время она — очередной парадокс, встроенный в историю с противостоянием Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры,— может послужить источником вдохновения и оптимизма для бразильского бойца. Дело в том, что один из этих четырех удачных реваншей, причем пока последний, состоялся в бою с его участием. В 2022 году Перейра, в то время средневес (до 84 кг), дрался за титул против знаменитого новозеландца Исраэля Адесаньи и в заключительном раунде добил его. В 2023-м, спустя пять месяцев, они пересеклись опять. Но на этот поединок Адесанья вышел в совершенно ином тонусе, словно перезагрузившийся, как подвисший компьютер, и нокаутировал бразильца во втором раунде.

Алексей Доспехов