В Самаре пройдет Кубок России по гонкам дронов в рамках спортивного форума

В Самаре с 3 по 5 ноября состоится Кубок России по гонкам дронов на площадке XIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает правительство Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

В состязании сразятся более 100 пилотов из разных регионов России в дисциплинах: класс 200 мм и класс 330 мм, личный и командный зачет. Среди участников будут пилоты, участвующие во Всероссийском чемпионате по пилотированию дронов «Пилоты будущего».

Соревнования пройдут на стадионе «Солидарность Самара Арена» на специально оборудованной трассе. Также запланированы мастер-классы по дрон-баскетболу и работе с техническим симулятором.

Форум «Россия — спортивная держава» состоится с 5 по 7 ноября. Ожидается участие более трех тыс. делегатов. Одной из главных тем форума в Самаре станет развитие детско-юношеского спорта. На сайте форума указывается, что сформированы 77 гостевых маршрутов, которые соединят международный аэропорт Курумоч и железнодорожный вокзал Самары с ключевыми спортивными объектами, культурными площадками и гостиничными комплексами. Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов: музеи, галереи и выставочные центры в Самаре и Тольятти. Запланированы 12 мероприятий театрально-концертного формата по четырем тематическим направлениям: «Русская классика», «Актуальное искусство», «Детство в культуре и искусстве» и «Наша Победа».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил на форум лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во время выступления на заседании в формате «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине. По словам министра спорта России и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, в Самаре на спортивное мероприятие приедут представители более 70 стран.

Руфия Кутляева