Владимир Путин пригласил глав стран ШОС на спортивный форум в Самаре

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на форум «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании в формате «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине.

Глава государства отметил, что «традиционные ценности пора вернуть на международный уровень», добавив, что «не менее важным моментом является тот факт, что участники ШОС традиционно с уважением относятся к историческим, культурным ценностям и цивилизационному многообразию».

Владимир Путин также напомнил о конкурсе «Интервидение», который пройдет 20 сентября в Москве. Президент подчеркнул, что проект направлен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей и уже вызвал значительный интерес. Помимо этого делегации государств приглашены на Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.

Андрей Сазонов