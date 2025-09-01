На форум в Самару приедут представители более 70 стран — глава Минспорта РФ

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал предстоящий форум «Россия — спортивная держава», на который приглашены делегации государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Дегтярева, на форум приедут представители более 70 стран. Оператором мероприятия выступает фонд «Россконгресс».

«В рамках работы Шанхайской организации сотрудничества традиционно уделяется большое внимание спортивной повестке. Честная, азартная спортивная борьба создает хорошую почву для укрепления отношений и в других сферах»,— отметил глава Минспорта РФ.

Михаил Дегтярев ранее занимал пост губернатора Хабаровского края. Также он был депутатом Госдумы РФ от ЛДПР и депутатом Самарской губернской думы.

Андрей Сазонов