Завершены морские рейсы из Сочи в Сухум

Абхазское морское пароходство подвело итоги навигации по маршруту Сочи — Сухум. За сентябрь судно на подводных крыльях «Комета 120М» «Павел Попович» выполнило четыре рейса, перевезя 798 пассажиров. Рейсы выполнялись раз в неделю, по пятницам.

Местные власти ранее отмечали, что маршрут пользовался спросом, однако туристы не успели в полной мере оценить новый вид сообщения: рейсы начались 30 августа и завершились уже 25 сентября. В Абхазии рассматривают варианты организации следующего сезона. Одним из предложений стало включение поездки на «Комете» в состав экскурсионных турпакетов, что, по мнению властей, позволит увеличить пассажиропоток и повысить узнаваемость маршрута среди отдыхающих.

Вячеслав Рыжков