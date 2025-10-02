АвтоВАЗ пока не планирует пересматривать цены

В 2025 году средние цены на Lada «демонстрируют тенденцию к снижению», заявил АвтоВАЗ со ссылкой на «независимые исследования». Менять ценовую политику концерн пока не намерен.

По данным компании, в первые три года стоимость владения новой Lada почти на 30% ниже, чем у иномарок. «В настоящее время у АвтоВАЗа нет планов и намерений по изменению ценовой политики»,— сказали в пресс-службе концерна (цитата по ТАСС).

Производственный план АвтоВАЗа на 2025 год подразумевал выпуск 500 тыс. автомобилей. В июне президент концерна Максим Соколов сообщил об изменении планов из-за падения российского авторынка на 30–40%. В сентябре он сказал, что к концу года АвтоВАЗ планирует выпустить 300 тыс. машин.

